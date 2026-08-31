Aktie springt an: CANCOM mit Rückkauf-Plänen
Der IT-Dienstleister CANCOM startet bald den Kauf eigener Aktien.
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Vom 7. September bis längstens zum 31. Dezember 2026 sollen gut 1,4 Millionen eigene Aktien erworben werden, teilte der SDAX-Konzern am Dienstag in München mit. Das entspreche bis zu fünf Prozent des Grundkapitals. Der Kauf erfolge über die Börse. Die erworbenen Aktien sollen zu allen rechtlich zulässigen Zwecken verwendet werden, hieß es weiter. Die CANCOM-Aktie notiert via XETRA zeitweise 2,27 Prozent höher bei 22,50 Euro.
/jha/he
MÜNCHEN (dpa-AFX)
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Bildquellen: Cancom SE
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|Datum
|Rating
|Analyst
|26.08.26
|CANCOM SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|CANCOM SE Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|CANCOM SE Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|CANCOM SE Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|CANCOM SE Buy
|Jefferies & Company Inc.