DAX 25.943 -1,2%ESt50 6.360 -0,9%MSCI World 4.968 -0,4%Top 10 Crypto 10,16 -1,5%Nas 26.148 -0,8%Bitcoin 67.503 -0,2%Euro 1,1598 -0,2%Öl 92,3 +1,9%Gold 4.357 -2,1%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Millionenhöhe

Aktie springt an: CANCOM mit Rückkauf-Plänen

Aktie springt an: CANCOM mit Rückkauf-Plänen

Der IT-Dienstleister CANCOM startet bald den Kauf eigener Aktien.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CANCOM SE
22.90 EUR 1.00 EUR 4.57 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Vom 7. September bis längstens zum 31. Dezember 2026 sollen gut 1,4 Millionen eigene Aktien erworben werden, teilte der SDAX-Konzern am Dienstag in München mit. Das entspreche bis zu fünf Prozent des Grundkapitals. Der Kauf erfolge über die Börse. Die erworbenen Aktien sollen zu allen rechtlich zulässigen Zwecken verwendet werden, hieß es weiter. Die CANCOM-Aktie notiert via XETRA zeitweise 2,27 Prozent höher bei 22,50 Euro.

/jha/he

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Cancom SE

Aktuelle CANCOM Aktie News

Werbung

CANCOM Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CANCOM nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
26.08.26 CANCOM SE Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 CANCOM SE Buy Deutsche Bank AG
12.08.26 CANCOM SE Kaufen DZ BANK
12.08.26 CANCOM SE Buy Deutsche Bank AG
11.08.26 CANCOM SE Buy Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.