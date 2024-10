Millionenhöhe

Schneider Electric übernimmt für 850 Millionen US-Dollar eine Mehrheitsbeteiligung an dem US-Unternehmen Motivair.

Der französische Konzern teilte mit, einen Anteil von 75 Prozent an dem Unternehmen zu erwerben, das sich auf Flüssigkeitskühlsysteme und Wärmemanagementlösungen für Hochleistungsrechner spezialisiert hat.

"Obwohl die Flüssigkeitskühlung keine neue Technologie ist, stellt die spezifische Anwendung in Rechenzentren und KI-Umgebungen einen neu entstehenden Markt dar, der in den kommenden Jahren stark wachsen wird", so Schneider. Nach Abschluss der Transaktion werde Motivair in das Energiemanagementgeschäft von Schneider Electric eingegliedert, so der Konzern.

