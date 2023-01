NASDAQ-Wert Tesla-Aktie stärker: Tesla will texanische Gigafactory deutlich ausbauen

Aktien in diesem Artikel Tesla 113,72 EUR

Der E-Autobauer habe bei der zuständigen Behörde des US-Bundesstaats einen Antrag gestellt, der eine Investition von knapp 776 Millionen Dollar in die Fabrik vorsieht, wie aus einem Antrag am Dienstag hervorgeht. Geplant seien fünf zusätzliche Anlagen. Dazu gehöre auch ein Testlabor. Bei Tesla war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Im Dezember hatte das Online-Magazin berichtet, dass Tesla die Produktion seines Fahrzeugmodells Model Y in Texas in diesem Jahr deutlich steigern wolle. Es wird erwartet, dass Tesla seinen Investorentag am 1. März in dem Werk abhalten wird und seine Pläne für den Ausbau bekanntgibt.

Die Tesla-Aktie zeigt sich im NASDAQ-Handel zeitweise 2,14 Prozent höher bei 121,39 US-Dollar.

Bangalore (Reuters)

