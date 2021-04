SEC-Filling: Richard Branson stößt Virgin Galactic-Aktien für mehr als hundert Millionen Dollar ab

• Innerhalb weniger Tage Millionen Virgin Galactic-Aktien verkauft• Sir Richard Branson und Virgin Group gehören zu den Verkäufern• Erst vor einem Monat verkaufte auch ein Vorsitzender seinen AnteilErneut kam es bei den Anteilsscheinen des Raumfahrtunternehmens Virgin Galactic zu großvolumigen Aktienverkäufen. Gründer Richard Branson sowie vier von ihm gelenkte Unternehmen wie beispielsweise die Virgin Group stießen insgesamt 5,58 Millionen Aktien ab. Der Wert des gesamten Aktienpakets belief sich auf 150,3 Millionen US-Dollar bei Stückpreisen von 26,85 bis 28,73 US-Dollar. Das geht aus den entsprechenden SEC-Formularen hervor.

Nicht der erste große Verkauf von Virgin Galactic-Aktien

Erst vor einem Monat verkaufte Vorsitzender Chamath Palihapitiya seine verbleibenden Anteile an Virgin Galactic. Gegenüber CNBC hatte er den Verkauf damit begründet, das Geld in eine Investition zur Bekämpfung des Klimawandels umzuleiten. Er hatte auch bekräftigt, sich der Mission und dem Team von Virgin Galactic weiterhin verpflichtet zu fühlen.

Auch Gründer Branson hatte im vergangenen Jahr schon einmal zahlreiche Papiere abgestoßen - deren Wert belief sich auf rund 500 Millionen US-Dollar. Zu diesem Zeitpunkt war das Freizeit- und Reisegeschäft der Virgin Group durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie unter Druck geraten.

In einer Mitteilung an CNBC soll ein Sprecher der Virgin Group bestätigt haben, dass der Grund für den jüngsten Verkauf derselbe sei: "Virgin beabsichtigt, den Nettoerlös aus diesem Verkauf zu verwenden, um sein Portfolio an globalen Freizeit-, Urlaubs- und Reisegeschäften zu unterstützen, die weiterhin von den beispiellosen Auswirkungen von COVID-19 betroffen sind, zusätzlich zur Unterstützung der Entwicklung und des Wachstums von neuen und bestehenden Geschäften."

Mit einem Anteil von 24 Prozent ist die Virgin Group weiterhin der größte Anteilseigner des Weltraumtourismusunternehmens.

