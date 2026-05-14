DAX24.234 -0,9%Est505.870 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,38 +1,0%Nas26.635 +0,9%Bitcoin69.390 -0,2%Euro1,1638 -0,3%Öl107,3 +1,5%Gold4.578 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Plug Power A1JA81 Intel 855681 Micron Technology 869020 RENK RENK73 Amazon 906866 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Verlusten -- Börsen in Fernost in Rot -- Trump handelte Aktien von Apple, NVIDIA & Co. vor China-Reise -- Infineon, freenet, Figma, Volatus Aerospace, Virgin Galactic im Fokus
Top News
Deutsche Bank AG veröffentlicht Bewertung: Siemens Healthineers-Aktie mit Hold Deutsche Bank AG veröffentlicht Bewertung: Siemens Healthineers-Aktie mit Hold
Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Brenntag SE-Aktie Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Brenntag SE-Aktie
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Millionenschwerere Trades

Aktien von Apple, NVIDIA, Amazon & Co. im Blick: Diese Techwerte handelte Trump vor der China-Reise

15.05.26 08:49 Uhr
NASDAQ-Aktien von Apple, NVIDIA, Amazon & Co.: Trumps Tech-Trades vor der China-Reise | finanzen.net

US-Präsident Donald Trump hat in den Monaten vor seiner China-Reise kräftig in den Tech-Konzern Apple investiert, dessen Chef Tim Cook ihn in Peking begleitet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
226,55 EUR -2,95 EUR -1,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Apple Inc.
255,50 EUR 0,20 EUR 0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Boeing Co.
196,30 EUR -10,75 EUR -5,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
349,30 EUR -0,45 EUR -0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
199,66 EUR -1,44 EUR -0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bis zu 7,2 Millionen Dollar (rund 6,2 Millionen Euro) investierte Trump in den ersten drei Monaten des Jahres in Apple, wie aus Daten der US-Behörde für Regierungsethik hervorgeht. Die genauen Geldbeträge lassen sich nicht ablesen, angegeben sind in der verpflichtenden Aufstellung wie üblich nur ungefähre Spannweiten.

Seine Investitionen in Apple hat Trump allerdings erheblich aufgestockt, wie aus den Daten hervorgeht. Der größte Zukauf ist auf Anfang Februar datiert und hatte einen Wert zwischen einer und fünf Millionen Dollar. Ob die Investitionen in Aktien oder andere Finanzinstrumente flossen, wird aus den Daten nicht klar.

Auch mit Boeing und NVIDIA trieb Trump Handel

Der US-Präsident wird bei seinem Staatsbesuch von einer großen Wirtschaftsdelegation begleitet, darunter Tech-Milliardär Elon Musk, Apple-Chef Cook sowie der Chef des Chipherstellers NVIDIA, Jensen Huang, und Boeing-Chef Kelly Ortberg. Auch mit Papieren ihrer Firmen trieb Trump in den Monaten zuvor regen Handel, allerdings lässt sich dort keine klare Tendenz ablesen, ob Käufe oder Verkäufe überwogen.

Boeing sicherte sich in China einen Auftrag über 300 Flugzeuge im Wert von über 37 Milliarden Dollar, den auch Trump verkündete - dabei allerdings eine andere Zahl nannte. An der Börse war derweil ein noch größerer Auftrag erwartet worden, weshalb die Aktie deutlich verlor.

Millionenschwere Verkäufe von Meta, Amazon und Microsoft

NVIDIA versucht gerade, wieder in den chinesischen Markt reinzukommen. Der Konzern, der die führende Rolle bei Chips für Künstliche Intelligenz spielt, machte einst auch in China Milliardengeschäfte. Doch dann kamen Exportbeschränkungen der US-Regierung sowie Anweisungen Pekings, Technik eigener Hersteller wie Huawei zu kaufen. Für NVIDIA geht es bei den Beziehungen zu China um viel Geld: Dem Konzern entgehen nach Schätzung Huangs allein in diesem Jahr China-Erlöse von rund 50 Milliarden Dollar.

Bemerkenswert ist in Trumps Aufstellung auch die Menge der Transaktionen, die der wohlhabende einstige Immobilienunternehmer nun meldet: Allein bei den Zukäufen finden sich für die drei Monate über 2.300 Einträge. Zumindest ein Teil der Transaktionen wurden allerdings nicht von Trump selbst, sondern von verwalteten Konten gesteuert. Die größten Geschäfte stellten Verkäufe von Tech-Werten dar. Sowohl von Microsoft als auch von Amazon und Meta) verkaufte Trump demnach Einzelpapiere im Wert von bis zu 25 Millionen Dollar - allesamt am 10. Februar.

So bewegen sich die Techwerte

Nachbörslich zeigt sich die Apple-Aktie bei 297,83 US-Dollar kaum bewegt. NVIDIA-Papiere legen derweil 0,90 Prozent auf 237,87 US-Dollar im nachbörslichen NASDAQ-Handel zu. Amazon verliert 0,28 Prozent auf 266,48 US-Dollar. Auch Microsoft zeigt sich nachbörslich 0,32 Prozent schwächer bei 408,10 US-Dollar. Meta gibt unterdessen 0,23 Prozent auf 617,01 US-Dollar nach.

/jcf/DP/zb

WASHINGTON (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Chip Somodevilla/Getty Images, Evan El-Amin / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
14.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
14.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
07.05.2026NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
14.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
07.05.2026NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen