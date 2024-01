Millionenstrafe für Frankreichs Konservenbranche wegen Beschichtungen

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Wettbewerbsbehörde hat Millionenstrafen gegen die Konservenbranche verhängt, die Hersteller zum Verkauf von Dosen mit gesundheitsbedenklicher Beschichtung gedrängt hat, obwohl ein Verbot bevorstand. Vor dem ab 2015 in Frankreich greifenden Verbot von Innenbeschichtungen mit Bisphenol A (BPA) hätten mehrere Branchenverbände während fünf Jahren auf die Industrie eingewirkt, erst ab 2015 und nicht früher Dosen ohne die Beschichtung anzubieten, teilte die Wettbewerbsbehörde am Donnerstag in Paris mit. Dabei hätten Supermarktketten den Wunsch gehabt, schon früher auf BPA-freie Konserven umzusteigen.

Verurteilt wurden die Verbände und eine Reihe von Herstellern, darunter Bonduelle, General Mills und Unilever, außerdem für das Bestreben, vor 2015 auf den Konserven nicht zu vermelden, ob diese noch BPA enthalten oder nicht. Der Versuch, auch die Supermarktketten in diese Strategie einzubeziehen, ging laut der Wettbewerbsbehörde aber nicht auf. Zusammengerechnet summieren sich die Strafen auf knapp 20 Millionen Euro.

Dabei ist Frankreich mit dem Verbot von Bisphenol A in Konserven weiter Vorreiter. EU-weit und in Deutschland gibt es ein solches Verbot trotz wachsender Bedenken hinsichtlich der gesundheitlichen Auswirkungen von BPA nicht. So hat die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) im vergangenen Sommer eine Neubewertung von BPA veröffentlicht, das demnach in Lebensmitteln ein Gesundheitsrisiko darstellt. Die EU-Behörde plädiert für massiv geringere Grenzwerte, die EU-Kommission kann nun mit den Mitgliedsstaaten über striktere Regeln beraten./evs/DP/jha