Millionensumme

SAP-Aktie im Blick: So viel verdient CEO Klein

26.02.26 15:17 Uhr
SAP-Aktie im Visier: Ein Blick auf das Einkommen von CEO Klein überrascht

Insbesondere die langfristig gute Entwicklung des Aktienkurses hat SAP-Chef Christian Klein erneut ein sattes Gehalt eingebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
171,00 EUR 3,00 EUR 1,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Er verdiente im vergangenen Jahr gut 16,2 Millionen Euro, wie aus dem Vergütungsbericht von Europas größtem Softwarekonzern hervorgeht. Rund 90 Prozent der Summe geht auf erfolgsabhängige Boni zurück.

Wer­bung

Im Vergleich zum Vorjahr fällt die Vergütung des Top-Managers aber geringer aus: 2024 hatte Klein fast 19 Millionen Euro verdient - und war dadurch zum Spitzenverdiener unter den DAX-Vorstandschefs aufgestiegen. Bereits damals hatte vor allem der Anstieg des Aktienkurses den Wert der Anteile in die Höhe getrieben, die der Aufsichtsrat den Managern als langfristigen Bonus gewährt. Zum Vergleich: 2023 hatte Klein noch rund 7,2 Millionen Euro erhalten.

Der 45-Jährige dürfte weiterhin zu den bestbezahlten Managern in Deutschland gehören. In diesem Jahr stehen noch einige Vergütungsberichte der 40 größten börsennotierten Unternehmen aus. Eine Rangliste wird es erst in den nächsten Wochen geben.

32,7 Millionen Euro für gesamten Vorstand

Die Vorstände bei SAP werden nach einem komplexen System bezahlt: Im Wesentlichen setzen sich ihre Bezüge aus einer Festvergütung sowie kurz- und langfristigen Bonuszahlungen zusammen. Die Boni machen den größten Teil des Gehalts aus und sind unter anderem vom Erreichen bestimmter Vorgaben abhängig. Der gesamte Vorstand verdiente 2025 etwas weniger, nämlich gut 32,7 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor waren es rund 34,6 Millionen Euro.

Wer­bung

2025 stieg der Umsatz des Konzerns dank des starken Plus bei Cloudsoftware um acht Prozent auf 36,8 Milliarden Euro. Unter dem Strich wuchs der Gewinn auf 7,5 Milliarden Euro - mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor, als SAP Geld für einen Stellenabbau zurücklegte.

Dennoch litt die SAP-Aktie zuletzt unter der Sorge, dass das Geschäftsmodell der Walldorfer durch KI zunehmend gefährdet sein könnte. Seit seinem Hoch vor einem Jahr hat das Papier deutlich mehr als 40 Prozent an Wert verloren. Auf längere Sicht ist die Entwicklung jedoch weiterhin positiv.

In der vergangenen Woche hatte SAP mitgeteilt, dass die Aktionäre für das vergangene Jahr eine Dividende von 2,50 Euro bekommen sollen. Das sind 15 Cent mehr als ein Jahr zuvor. Mit insgesamt 2,9 Milliarden Euro läge die Ausschüttungsquote bei knapp 41 Prozent. SAP will jährlich regelmäßig 40 Prozent des um Sondereffekte bereinigten Gewinns nach Steuern über die Dividende ausschütten.

/jwe/men

WALLDORF (dpa-AFX)

