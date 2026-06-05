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Minal Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

06.06.26 06:35 Uhr

Minal Industries äußerte sich am 04.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,08 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,180 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 151,8 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 20,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 191,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,030 INR. Im Vorjahr waren 0,220 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Minal Industries im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 16,21 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 428,34 Millionen INR im Vergleich zu 511,18 Millionen INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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