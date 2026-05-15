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Minda Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

18.05.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Minda Industries Ltd
1.131,70 INR 8,70 INR 0,77%
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Minda Industries lud am 16.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 5,65 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,63 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 53,36 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 17,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 45,28 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 20,78 INR, nach 16,42 INR im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,97 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 196,58 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 166,63 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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