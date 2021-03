Schneider Electric-Aktie stabil: Schneider Electric beteiligt sich an Energiedienstleister Uplight

Die Transaktion bewerte Uplight mit rund 1,5 Milliarden US-Dollar, was etwa dem 10-fachen des erwarteten Umsatzes im Jahr 2021 entspreche, teilte der französische Elektrotechnik-Konzern mit.

Schneider Electric investiert zusammen mit der AES Corp und einer Gruppe von Finanzinvestoren in Uplight. Die US-Gesellschaft, die 2019 gegründet wurde, bietet nach eigenen Angaben Edge-of-the-Grid-Technologie für mehr als 80 Energieversorger in den Vereinigten Staaten und Kanada an, darunter Avangrid, Duke Energy und Alliant Energy. Es versorgt Energieversorger mit Software und Geräten, einschließlich Thermostaten und Zählern, die es den Verbrauchern ermöglichen, ihre Energieverbrauchsgewohnheiten zu überwachen und anzupassen.

Aktien von Schneider Electric steigen in Paris zeitweise um 0,08 Prozent auf 126,15 Euro.

PARIS (Dow Jones)

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images