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Minderheitsbeteiligung

thyssenkrupp-Aktie unter Druck: Stahlkonzern verkauft Rest des Edelstahlwerks Terni an Arvedi

10.06.26 13:41 Uhr
Komplettverkauf perfekt: thyssenkrupp trennt sich endgültig von AST - Aktie fällt | finanzen.net

thyssenkrupp hat seine verbliebene Minderheitsbeteiligung am mittelitalienischen Edelstahlwerk Acciai Speciali Terni (AST) verkauft.

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thyssenkrupp AG
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Der Ruhrkonzern veräußerte die verbliebenen 15 Prozent an das italienische Unternehmen Arvedi, das damit alleiniger Eigentümer von AST wird. Der Mittelzufluss aus der Transaktion beläuft sich auf einen hohen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag, wie thyssenkrupp mitteilte.

Der Konzern hatte das Edelstahlwerk im italienischen Terni inklusive der dazugehörigen Vertriebsorganisation in Deutschland, Italien und der Türkei mehrheitlich im Jahr 2021 an Arvedi verkauft, aber eine Minderheitsbeteiligung behalten. Diese sollte die operative Zusammenarbeit mit dem neuen Eigentümer in einer Übergangsphase stärken.

Die thyssenkrupp-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 4,46 Prozent auf 10,39 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Quinta / Shutterstock.com, thyssenkrupp AG

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