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Mindestlaufzeiten für Forscher-Verträge

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag hat eine Reform des sogenannten Befristungsrechts beschlossen, um die Arbeitsbedingungen angehender Wissenschaftler zu verbessern. Damit werden unter anderem Mindestvertragslaufzeiten bei akademischen Anstellungsverhältnissen vorgeschrieben.

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Durch diese Neuregelung schaffe man mehr Verlässlichkeit für junge Forscher und Perspektiven für Talente, sagte Forschungsministerin Dorothee Bär (CSU). Seit langem wird beklagt, dass viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler - vor allem zu Beginn ihrer Laufbahn - nur befristet beschäftigt sind, weshalb akademische Karrieren oft von Jahren beruflicher Unsicherheit geprägt sind.

Aus diesem Grund werden im Wissenschaftszeitvertragsgesetz nun erstmals bundesweit einheitliche Mindestlaufzeiten für Erstverträge eingeführt: Sie müssen die drei Jahre vor einer Promotion sowie die ersten zwei Jahre nach Erwerb des Doktortitels umfassen./ax/DP/he

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