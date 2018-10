Mindestlohn steigt in zwei Stufen auf 9,35 Euro

Anzeige

Die wichtigsten News von finanzen.net per WhatsApp - so melden Sie sich an

Anzeige

Heute im Fokus

DAX deutlich fester -- Asiens Börsen freundlich -- Dialog Semiconductor übertrifft deutlich Umsatzerwartungen -- eBay trifft Erwartungen -- Facebook-Aktie nachbörslich volatil - mehr Gewinn

Infineon-Aktien ziehen an DAX-Spitze an. Investition in Tesla-Batteriewerk drückt Gewinn von Panasonic. Höhere Ölpreise füllen OMV die Kassen. Airbus muss wegen Rolls-Royce Flugzeug-Lieferziel kappen. Schweizerische Notenbank wegen Frankenaufwertung mit Milliardenverlust. RIB Software hebt die Prognose an. Samsung mit kräftigem Gewinnsprung.