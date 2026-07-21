MindWalk: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

24.07.26 06:35 Uhr

MindWalk hat am 22.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

MindWalk vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,06 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat MindWalk 3,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 38,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,220 USD. Im Vorjahr hatten -0,650 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat MindWalk im vergangenen Geschäftsjahr 11,27 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 35,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MindWalk 17,60 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.net