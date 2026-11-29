Minerva Intelligence verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Minerva Intelligence hat am 27.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Umsatz wurde auf 0,0 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 85,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,1 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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