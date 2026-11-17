Mini Diamonds (India) hat am 14.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,110 INR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mini Diamonds (India) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,14 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1,49 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net