Mining Americas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 45,7 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4381,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,120 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Mining Americas hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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