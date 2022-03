Minister: Finnland will Luftabwehr-System aus Israel kaufen

HELSINKI (dpa-AFX) - Russlands Nachbar Finnland will seine militärische Abwehr wegen der Entwicklungen in der Ukraine mit Waffensystemen aus Israel stärken. Das sagte der finnische Verteidigungsminister Antti Kaikkonen am Samstag im Fernsehsender Yle. Es gehe um ein Luftabwehr-System. Zwei israelische Anbieter stünden zur Auswahl.

"Die Situation an unseren Grenzen ist friedlich, aber wir müssen dennoch wachsam sein und unsere Verteidigung stärken", sagte der Minister. "Das ist etwas, was wir immer tun müssen", fügte er hinzu. Finnland hatte erst im vergangenen Dezember den Ankauf von 64 Kampfjets des US-Herstellers Lockheed Martin angekündigt.

Kaikkonen betonte, es gebe Geheimdienstinformationen, die auf eine intensivere Beteiligung von Belarus an der russischen Offensive in der Ukraine hindeuteten.

Finnland hat die längste Grenze mit Russland aller EU-Länder, ist aber kein Mitglied der Nato. Er gehe davon aus, dass andere EU-Länder nicht tatenlos zusehen würden, sollte Finnland Ziel eines Angriffes werden, so Kaikkonen. Derzeit gebe es aber keine Hinweise auf konkrete Bedrohungen.

Finnlands Präsident Sauli Niinistö hatte sich am Freitag im Weißen Haus mit US-Präsident Joe Biden getroffen. Beide hatten eine intensivierte Zusammenarbeit bei der Verteidigung vereinbart. Am Samstag wollten sich die Regierungschefinnen von Finnland und Schweden, Sanna Marin und Magdalena Andersson, mit Niinistö nach dessen Rückkehr aus Washington treffen./dm/DP/zb