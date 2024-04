Minister Galant: Israel und die USA stehen Schulter an Schulter

TEL AVIV (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund iranischer Drohungen gegen Israel hat Verteidigungsminister Joav Galant die Partnerschaft zwischen Israel und den USA als unverbrüchlich bezeichnet. "Unsere Feinde glauben, sie können Israel und die USA auseinanderdividieren", sagte er am Freitag nach einem Treffen mit dem Kommandeur der US-Truppen in der Region, General Michael Erik Kurilla. "Aber das Gegenteil ist wahr", fügte er hinzu. "Sie bringen uns einander näher und stärken unsere Bande. Wir stehen Schulter an Schulter."

Kurilla, der das US-Regionalkommando Centcom befehligt, war am Vortag zu einem Besuch in Israel eingetroffen. Nach einem mutmaßlich israelischen Angriff auf das iranische Botschaftsgelände in Syrien am 1. April nahmen die Drohungen aus Teheran in Richtung Israel jüngst zu. In US-Medien wurde zuletzt spekuliert, dass ein iranischer Angriff auf Israel oder israelische Einrichtungen kurz bevorstehen könnte./gm/DP/ngu