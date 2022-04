Minister-Konferenz in Berlin soll Unterstützung für Moldau ankurbeln

BERLIN (dpa-AFX) - Mit einer Unterstützer-Konferenz in Berlin will Außenministerin Annalena Baerbock an diesem Dienstag (11.00 Uhr) die internationale Hilfe für die von vielen ukrainischen Kriegsflüchtlingen stark belastete Republik Moldau ankurbeln. Bei dem von der Grünen-Politikerin gemeinsam mit ihrem französischen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian und dem rumänischen Außenminister Bogdan Aurescu organisierten Treffen sollen etwa die Versorgung der Flüchtlinge sowie die gestiegenen Energiepreise eine Rolle spielen, hatte eine Sprecherin des Außenministerium in Berlin angekündigt.

Zudem werde es bei den Beratungen über die Entwicklung und Stärkung des Rechtsstaats, Effektivitätssteigerungen im Grenzmanagement und die Stärkung der wirtschaftlichen Widerstandskraft des Landes gehen.

Mit dem Treffen soll auch die Unterstützungsplattform für Moldau offiziell ihre Arbeit aufnehmen. Die Plattform soll die Schwerpunkte der Konferenz langfristig im Blick behalten. Deutschland hatte der Republik Moldau, dem kleinsten und wirtschaftlich schwächsten Nachbarland der Ukraine, angeboten, bis zu 2500 Geflüchtete direkt zu übernehmen. Im Rahmen einer von Baerbock und Innenministerin Nancy Faeser (SPD) initiierten Luftbrücke sind mit zwei Flügen bereits gut 250 Flüchtlinge von Moldau aus nach Deutschland gebracht worden./bk/DP/nas