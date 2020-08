Minister - Libanons Premier gibt bald Rücktritt der Regierung bekannt

Libanon (Reuters) - Die libanesische Regierung steht nach Aussage von Gesundheitsminister Hamad Hasan vor dem Rücktritt.

Ministerpräsident Hassan Diab werde den Schritt in Kürze bekanntgeben, sagte Hasan am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Diabs Büro zufolge sollte sich der Regierungschef um 19.30 Uhr (Ortszeit, 18.30 Uhr MESZ) an die Nation wenden. Nach der Explosionskatastrophe vergangenen Dienstag waren die Forderungen nach einem Rücktritt der Regierung lauter geworden. Mehrere Minister haben bereits ihre Hüte genommen. Am Wochenende war es zu gewalttätigen Protesten gekommen, bei denen der Regierung unter anderem Korruption und Misswirtschaft vorgeworfen wurden.