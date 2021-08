Minister Müller fordert mehr Klima-Investitionen in ärmeren Ländern

BERLIN (dpa-AFX) - Vor der Veröffentlichung des neuen Berichts des Weltklimarats an diesem Montag fordert Bundesentwicklungsminister Gerd Müller mehr Unterstützung der EU für ärmere Länder beim Klimaschutz. Nur 8 von 191 Staaten erreichten derzeit die Ziele des Pariser Klimaabkommens. "Wir brauchen einen weltweiten Green Deal: mit gewaltigen privaten Investitionen zum Ausbau erneuerbarer Energien sowie Technologietransfers und einer Investitionsoffensive der Industrieländer in Schwellen- und Entwicklungsländern", sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Die Weltbank, der Internationale Währungsfonds, die Entwicklungsbanken und vor allem die EU seien gefragt. "Weltweit sind hunderte neue Kohlekraftwerke in Bau oder Planung. Dieses zusätzliche CO2 könnten wir in der EU gar nicht einsparen. Gehen diese "Klimakiller" alle ans Netz, erreichen wir die Pariser Ziele nie", erläuterte Müller./and/DP/zb