Minister: Sommerurlaub in der Mittelmeer-Region denkbar

BERLIN (Dow Jones)--Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hält trotz der Corona-Pandemie in diesem Sommer Urlaubsreisen im Mittelmeerraum inklusive Nordafrika nicht für ausgeschlossen. "Urlaub in Deutschland kann in diesem Sommer wieder möglich sein", sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Ich glaube auch, dass es in der Mittelmeer-Region eine Chance dazu gibt - einschließlich in Nordafrika", fügte Müller hinzu. Voraussetzung seien funktionierende Hygiene-Konzepte nach europäischen Standards.

Müller betonte die Bedeutung des Tourismus für die Stabilität von Staaten in Nordafrika. In Tunesien, Marokko oder Ägypten sei das Reisegeschäft "einer der tragenden Wirtschaftszweige".

April 21, 2020