Minister: Wirtschaftslage im Libanon sehr schlecht

BEIRUT (dpa-AFX) - Der Konflikt mit Israel setzt der ohnehin stark leidenden Wirtschaft im Libanon weiter zu. "Die Wirtschaft ist in sehr schlechtem Zustand. Dieser Krieg hat die Herausforderungen für den Libanon noch erhöht", sagte Amin Salam, geschäftsführender Minister für Wirtschaft und Handel, dem Finanzdienst Bloomberg. Jegliche Hoffnungen auf einen Aufschwung seien verschwunden. "Es ist kein Wachstum vorhanden."

Schon vor Beginn der sich nun verschärfenden Auseinandersetzungen zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon vor bald einem Jahr war die wirtschaftliche Lage in dem kleinen Land am Mittelmeer prekär. Die örtliche Währung hat seit 2019 mehr als 95 Prozent ihres Werts verloren, schätzungsweise 80 Prozent der Bevölkerung leben in Armut.

Eine weitere Eskalation mit Israel werde die Wirtschaft an einen "noch schlimmeren Ort" führen, sagte Salam - möglicherweise "an einen Punkt, von dem es kein Zurück mehr gibt"./jot/DP/nas