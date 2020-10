Ministerin Klöckner sieht vereinbarte EU-Agrarreform als Systemwechsel

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner sieht die Einigung der EU-Mitgliedsstaaten auf eine Reform der gemeinsamen Agrarpolitik als einen Systemwechsel, der die Grundlage für eine wettbewerbsfähige Nahrungsmittelproduktion in der Europäischen Union bildet.

"Erstmals führen wir für alle Staaten gleichermaßen einen verpflichtenden Standard für den Umwelt- und Klimaschutz ein", so Klöckner. "Das ist ein fundamentaler Schritt hin zu mehr Nachhaltigkeit, Fairness und Wettbewerbsgerechtigkeit innerhalb der EU."

Gleichzeitig würde sichergestellt, dass die Anforderungen praxistauglich und umsetzbar sind. Der dadurch entstehende Mehraufwand für die Landwirte werde honoriert. "Wir zeigen, dass eine stärkere Umwelt- und Klimaambition zusammengeht mit Ernährungssicherung und der notwendigen Einkommensstützung für die Betriebe", so Klöckner.

Die EU-Agrarminister hatten sich am frühen Mittwochmorgen auf einen Kompromissvorschlag der deutschen EU-Ratspräsidentschaft verständigt. Die Verhandlungen unter Leitung von Klöckner hatten bereits am Montagmorgen begonnen. Am Mittag will die Ministerin zu den Ergebnissen die Öffentlichkeit informieren.

Nach Angaben des Rates der Mitgliedstaaten sollen laut Einigung künftig alle Landwirte an höhere Umweltstandards gebunden sein. Kleinbauern sollen demnach vereinfachten Kontrollen unterworfen werden, "wodurch der Verwaltungsaufwand verringert und gleichzeitig ihr Beitrag zu den Umwelt- und Klimazielen gesichert würde". Jedes EU-Land soll einen Mindestanteil von 20 Prozent der Direktzahlungen an die Teilnahme der Landwirte an Umweltprogramme knüpfen.

October 21, 2020 02:33 ET (06:33 GMT)