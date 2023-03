Ministerin sieht Wirtschaft im Südwesten in schwieriger Phase

STUTTGART (dpa-AFX) - Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) hat sich angesichts neuer Konjunkturprognosen besorgt gezeigt. "Unsere baden-württembergische Wirtschaft befindet sich in einer schwierigen Phase", sagte Hoffmeister-Kraut am Donnerstag laut Mitteilung. Die hohen Erzeuger- und Verbraucherpreise belasteten die Ertragslage der Unternehmen und die Kaufkraft der privaten Haushalte. Das schlage sich zu Beginn des Jahres in einer schwächeren Wirtschaftsleistung nieder.

Hoffmeister-Kraut stützte ihre Einschätzung auf eine aktuelle Prognose des Tübinger Instituts für angewandte Wirtschaftsforschung (IAW) und der Universität Hohenheim. Demnach wird das Bruttoinlandsprodukt (BIP), das Maß für die wirtschaftliche Leistung im Land, in den ersten drei Monaten des Jahres um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zurückgehen. Schon im letzten Quartal des vergangenen Jahres war das BIP zurückgegangen. Damit befinde sich der Südwesten laut den Wissenschaftlern in einer Rezessionsphase.

Die Prognose der Wissenschaftler zeigt laut Hoffmeister-Kraut jedoch auch, dass für das Gesamtjahr eine Rezession ausbleiben sollte. Nachhaltige Konjunkturimpulse seien vorerst aber nicht in Sicht.