Ministerium - 48 Tote nach Brand in sibirischem Einkaufszentrum

Moskau (Reuters) - Nach dem Brand in einem Einkaufszentrum in Sibirien ist die Zahl der Toten auf mindestens 48 gestiegen.

Das russische Ministerium für Katastrophenschutz teilte am Montag mit, 16 Menschen würden noch vermisst. Am Sonntag war in dem Einkaufszentrum in der westsibirischen Stadt Kemerowo ein Feuer ausgebrochen. Die Ursache ist bislang unklar.