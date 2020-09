Ministerium: Ab Oktober stärkere Kontrolle der Maskenpflicht

Werbung

Heute im Fokus

DAX schließt über 12.600-Punkte -- Aurora Cannabis mit Milliardenverlust -- Tesla bestätigt Jahresziele -- Nike steigert Gewinn trotz Umsatzrückgangs -- Daimler, Siemens, SMA Solar, Fresenius im Fokus

Zunehmende Nachfrage nach Corona-Tests bringt Centogene durch die Krise. Johnson & Johnson beginnt letzte Testphase mit COVID-19-Impfstoff. Streit über Stellenabbau bei MAN eskaliert. Deutsche Post und Verdi einigen sich auf Tarifvereinbarung. Staatsanwaltschaft klagt weitere VW-Mitarbeiter in Abgasaffäre an. Palantir-IPO: Palantir startet am 30. September an der Börse. UBS und Credit Suisse haben offenbar Fusion ausgelotet.