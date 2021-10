Ministerium: Bereits viele Förderanträge von Soloselbstständigen

BERLIN (Dow Jones)--Bei der "Neustarthilfe Plus", die Soloselbstständige seit vergangenem Donnerstag für das vierte Quartal beantragen können, ist nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums bereits eine große Zahl an Anträgen erfolgt. "Die Antragstellung ist sehr gut angelaufen, die Nachfrage ist hoch", erklärte eine Ministeriumssprecherin in Berlin.

Eingegangen sind nach ihren Angaben bereits über 8.000 Anträge mit einem beantragten Fördervolumen von knapp 30 Millionen Euro. "Das zeigt, dass bestimmte Branchen und Unternehmen weiterhin Unterstützung benötigen, auch wenn sich die Wirtschaft insgesamt auf dem Pfad der Erholung befindet", hob sie hervor.

