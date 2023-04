Ministerium: Bündelung der Bahn-Infrastruktu zu Beginn nächsten Jahres

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundesverkehrsministerium hat auf den Vorstoß der Monopolkommission für eine Zerschlagung der Bahn betont, dass die geplante Bündelung der Infrastrukturaktivitäten in einer gemeinwohlorientierten Sparte zu Beginn kommenden Jahres in Kraft treten soll. "Wir haben die Vorschläge natürlich wahrgenommen", sagte Ministeriumssprecher Florian Druckenthaner bei einer Pressekonferenz in Berlin auf eine entsprechende Frage. "Es ist ein vordringliches Ziel dieser Regierung, die Schiene zu stärken und die Bahn wieder zu einem zuverlässigen Verkehrsträger zu machen, der den Ansprüchen unserer Gesellschaft gerecht wird."

Die Monopolkommission hatte für eine Aufspaltung der Deutschen Bahn plädiert. "Nach Auffassung der Monopolkommission überwiegen die Vorteile einer vollständigen Trennung von Infrastruktur- und Transportsparten", hatte der Vorsitzende des Beratergremiums, Jürgen Kühling, der Süddeutschen Zeitung gesagt. Ziel solle sein, die Betreiber der Infrastruktur und die Nutzer dieser Infrastruktur voneinander zu trennen.

Druckenthaner verwies hingegen auf ein kurz nach Beginn der Legislaturperiode vom Ministerium vorgelegtes Konzept, nach dem neben einer Generalsanierung des Streckennetzes mit einem Ausbau zentraler Strecken zu "Hochleistungskorridoren" und einer entsprechenden finanziellen Ausstattung der Bahn auch eine Bündelung der Aktivitäten im Infrastrukturbereich in einer "gemeinwohlorientierten Infrastruktursparte" vorgesehen sei, in der DB Netz, DB Station und DB Service zusammengeführt werden sollten. "Wir wollen hier eine deutlich verbesserte Steuerung durch den Bund", betonte der Sprecher.

"Insofern ist hier im Infrastrukturbereich etwas in Bewegung." Derzeit liefen umfangreiche rechtliche Prüfungen. "Wir sind zuversichtlich, dass mit Beginn nächsten Jahres diese gemeinwohlorientierte Infrastruktursparte in Betrieb gehen kann", erklärte der Sprecher. Auf die Frage, ob auch eine komplette Abtrennung als eigenes Unternehmen vorstellbar sei, wollte er aber nicht näher eingehen: "So, wie ich das jetzt beschrieben habe, dem kann ich jetzt nichts weiter hinzufügen."

