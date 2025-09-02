Ministerium: Deutlich größere Getreideernte 2025
Werte in diesem Artikel
BERLIN (dpa-AFX) - Die deutschen Bauern haben nach amtlichen Angaben im Sommer eine deutlich größere Ernte eingefahren. Die gesamte Getreidemenge stieg auf geschätzt 44,7 Millionen Tonnen, wie das Bundesagrarministerium mitteilte. Das sind 14,8 Prozent mehr als bei der Vorjahresernte und liegt um 5,3 Prozent über dem Mittel der Jahre 2019 bis 2024. Minister Alois Rainer (CSU) sprach in Berlin von einer im bundesweiten Schnitt guten Ernte mit regionalen Unterschieden.
Die Landwirte hätten erneut mit dem Wetter zu kämpfen gehabt, erläuterte der Minister. Nach einem sehr trockenen Frühjahr sei vielerorts aber gerade noch rechtzeitig Regen gekommen, was einiges ausbügeln konnte. Kürzlich hatte bereits der Deutsche Bauernverband eine Erntebilanz vorgestellt und nach einer Hochrechnung eine Zunahme von 43,5 Millionen Tonnen prognostiziert./sam/DP/mis
