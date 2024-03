Ministerium: Deutschland insgesamt auf Kurs für Klimaziele

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland befindet sich laut einem Bericht des Bundeswirtschaftsministeriums "erstmals auf Kurs" zur Erreichung der nationalen Klimaschutzziele insgesamt. Insbesondere zur Einhaltung der europäischen Ziele seien aber noch weitere Anstrengungen Deutschlands in den Sektoren Gebäude und Verkehr nötig, so der vom Bundeskabinett beschlossene Bericht zu Energiewende und Klimaschutz. Er ist laut dem Ministerium ein Baustein für die Weiterentwicklung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie und nimmt insbesondere die internationale Dimension des Klimaschutzes stärker in den Blick.

"Deutschland befindet sich auf Kurs, um die nationalen Klimaschutzziele insgesamt erreichen zu können", sagte Wirtschafts-Staatssekretär Sven Giegold. "Die Klimalücke der Großen Koalition bis 2030 haben wir weitgehend geschlossen." Das zeige der Bericht. Dabei gehe man davon aus, dass Deutschlands Industrie wieder auf Wachstumskurs komme. "Wir setzen uns weiter ein für eine möglichst effiziente und sozial gerechte Reduktion der Treibhausgasemissionen", betonte Giegold. Wichtig sei dabei, "auf allen Ebenen anzusetzen - national, europäisch und international".

Mit Blick auf den weiteren Handlungsbedarf setze der Bericht unter anderem einen Fokus auf technische und soziale Innovationen. Diese seien nötig, um in möglichst vielen Bereichen günstige Alternativen zu fossiler Energie zu schaffen und die Transformation durch gesellschaftliche Teilhabe sozial gerecht auszugestalten. Damit die Anstrengungen sich in Deutschland und der EU global in deutlich sinkenden Treibhausgasemissionen niederschlügen, bedürfe es außerdem eines stärkeren Gewichts auf der internationalen Klimaschutzpolitik.

