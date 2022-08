Ministerium droht Fluggesellschaften mit Ende des Vorkasse-Prinzips

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundesverbraucherschutzministerium hat den Fluggesellschaften mit einer Abschaffung des Vorkasse-Prinzips für Flugreisen gedroht, sollten die Unternehmen in den nächsten Wochen nicht zufriedenstellend auf Rückzahlungsforderungen ihrer Kunden für ausgefallene Flüge reagieren. Ein Ministeriumssprecher sagte in Berlin, dass sein Haus eine Bundesratsinitiative Niedersachsens für solch einen Schritt begrüße.

Vor einigen Wochen habe es bereits einen Austausch von Vertretern des Ministeriums mit den Fluggesellschaften über die Belastungen der Verbraucherinnen und Verbraucher durch zahlreiche Flugausfälle sowie der Umsetzung der Fluggasrechte in dieser Situation gegeben, wie der Ministeriumssprecher erklärte. Fluggesellschaften seien verpflichtet, bei berechtigten Ansprüchen auf Erstattungen, Ausgleichszahlungen und Entschädigungen diese schnell und unbürokratisch zu leisten.

"Der Anstieg der Beschwerden bei der Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr könnte darauf hindeuten, dass das derzeit nicht ganz reibungslos verläuft", sagte Ministeriumssprecher Andreas Kübler. "In den Gesprächen haben wir gegenüber den Fluggesellschaften deutlich gemacht, dass wenn dies keine gute Entwicklung nimmt, wir noch einmal die Vorkasse-Praxis überprüfen werden."

Denn bei der Vorkasse für Flüge handle es sich um einen zinslosen Kredit der Kunden an die Fluggesellschaften.

Einen festen Zeitraum für die Überprüfung der Rückzahlungspraxis der Unternehmen gebe es allerdings nicht. Es gebe aktuell eine "akute Situation von tausenden von Flugausfällen" und man beobachte jetzt, wie in den nächsten Wochen die Rückzahlungen und Entschädigungen laufen. "Sollte das nicht zufriedenstellend sein, so werden wir handeln auch bei der Vorkasse-Regelung", so der Ministeriumssprecher.

Die Initiative Niedersachsens sieht laut Medienberichten vor, dass künftig die Ticketpreise frühestens bei Abfertigung des Fluges verlangt werden dürfen.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 22, 2022 06:55 ET (10:55 GMT)