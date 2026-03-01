DAX23.640 -1,4%Est505.795 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1500 +1,4%Nas22.663 -0,2%Bitcoin61.166 +1,6%Euro1,1573 -0,3%Öl92,57 +1,3%Gold5.178 -0,2%
Ministerium: Erneut Dutzende Tote im Libanon

11.03.26 18:46 Uhr

BEIRUT (dpa-AFX) - Im Libanon sind nach Behördenangaben im Laufe des Tages erneut Dutzende Menschen durch israelische Angriffe getötet worden. 64 Menschen seien getötet und 142 verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Beirut mit. Seit Ausbruch der jüngsten Eskalation wurden demnach im Libanon bisher 634 Menschen getötet und 1.586 weitere verletzt.

Das israelische Militär griff nach libanesischen Angaben erneut im Süden des Landes an. Allein bei einem Angriff auf Tebnine unweit der israelischen Grenze seien acht Menschen getötet worden. Am frühen Morgen hatte die israelische Armee bereits im Zentrum der Hauptstadt Beirut angegriffen./arj/DP/nas