Ministerium genehmigt IPCEI Projekt Industrial Cloud von SAP

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) hat den vorzeitigen Beginn des europäischen Projekts Industrial Cloud von SAP genehmigt. Das Vorhaben gehört zu den sogenannten "wichtigen Projekten im gemeinsamen europäischen Interesse" (IPCEIs), mit denen Europa seine Wettbewerbsfähigkeit stärken möchte.

Mit der Genehmigung des Wirtschaftsministeriums kann SAP nun noch vor der finalen Beihilfeentscheidung der Europäischen Kommission mit seinem Vorhaben beginnen. Das IPCEI Industrial Cloud soll selbstbestimmte Speicherung, Nutzung und Verarbeitung von Unternehmensdaten in Europa ermöglichen. Das Projekt von SAP ist das erste der insgesamt 22 deutschen Projekte.

"Das gemeinsame europäisches Projekt Industrial Cloud ist ein zentrales Vorhaben für mehr Resilienz und für eine stärkere digitale Souveränität in der EU. Wir brauchen eine starke europäische Cloud-Infrastruktur", sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). "Daher ist es wichtig, hier mit Tempo voranzugehen, denn die internationale Konkurrenz schläft nicht. Deshalb ermöglichen wir jetzt den Start des Projekts von SAP."

Im Rahmen des IPCEI Industrial Cloud arbeiten laut Wirtschaftsministerium europaweit 150 Unternehmen und Forschungseinrichtungen zusammen. Das Gesamtinvestitionsvolumen aller europäischen Partner liegt demnach bei rund 5 Milliarden Euro. An dem IPCEI sind zwölf Mitgliedstaaten beteiligt. Das IPCEI Industrial Cloud soll zentrale und dezentrale Rechenkapazitäten unterschiedlichster Akteure auf einer gemeinsamen technologischen Grundlage zusammenführen. So wird laut Ministerium eine anbieterunabhängige Datenverarbeitung in Echtzeit über Unternehmens- und Ländergrenzen hinweg möglich. "Dies eröffnet der Industrie neue Ebenen für innovative digitale Geschäftsmodelle", so das Ministerium.

Das Wirtschaftsministerium beabsichtigt zudem eine weitere Förderrichtlinie zum IPCEI mit dem Schwerpunkt der nachhaltigen und resilienten Nutzungsszenarien zu veröffentlichen.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/smh

(END) Dow Jones Newswires

March 24, 2023 07:04 ET (11:04 GMT)