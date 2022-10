Ministerium: Keine Unterbrechung von Öllieferungen über Druschba-Röhre

BERLIN (Dow Jones)--Aktuell gibt es laut Bundeswirtschaftsministerium keine Unterbrechungen von Rohöllieferungen über die Druschba-Pipeline von Polen nach Ostdeutschland. Eine Ministeriumssprecherin erklärte, dass weiter Rohöl über die Druschba Pipeline 'Freundschaft 1' über Polen an die beiden Raffinerien Schwedt und Leuna komme.

"Diese Lieferungen sind nicht unterbrochen", erklärte die Sprecherin. "Die Versorgungssicherheit in Deutschland ist aktuell gewährleistet."

Nach ersten Informationen der polnischen Behörden gehe man von einer unbeabsichtigten Beschädigung aus und "nicht von einer Sabotage", wie eine Ministeriumssprecherin erklärte. Die genaue Sachverhaltsaufklärung laufe jedoch und dauere an, so dass noch keine abschließenden Informationen vorlägen.

Am Vortag war in Polen an einer der beiden Leitungen der Druschba-Pipeline zwischen Russland und Deutschland ein Leck entdeckt worden.

Das deutsche Wirtschaftsministerium betonte, dass sowohl in der PCK Schwedt wie auch in der Raffinerie Leuna bereits in den vergangenen Wochen bewusst vorsorglich die eigenen Ölvorräte vor Ort erhöht wurden. Zudem verfügten die PCK Schwedt ebenso wie die Raffinerie Leuna über Versorgungswege durch die Häfen Rostock und Danzig.

October 12, 2022 06:29 ET (10:29 GMT)