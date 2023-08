Ministerium legt Entwurf für Digitale-Dienste-Gesetz vor

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr hat den Entwurf für ein Digitale-Dienste-Gesetz veröffentlicht, zu dem Länder und Verbände nun Stellung nehmen können. "Wir haben uns in Europa klare Regeln gegeben, damit jeder Bürger sicher und frei im Netz unterwegs sein kann", erklärte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP). "Was offline verboten ist, muss es auch online sein. Auch die Plattformbetreiber tragen hier Verantwortung, um bei Beleidigungen, Gewaltaufrufen oder Identitätsmissbrauch einzuschreiten."

Mit der Bundesnetzagentur schaffe man "eine starke Plattformaufsicht", um die neuen Verpflichtungen für Online-Dienste auch in Deutschland konsequent durchzusetzen, kündigte Wissing an. "Damit nehmen wir die Plattformbetreiber stärker in die Pflicht, rechtswidrige Inhalte zu bekämpfen." Der Entwurf ergänzt laut dem Ministerium den Digital Services Act (DSA) der EU für Deutschland. Er sieht demnach eine Stelle in der Bundesnetzagentur als zentrale Koordinierungsstelle für die digitalen Dienste in Deutschland vor. Das Gesetz modernisiere den Rechtsrahmen für digitale Dienste in Deutschland und regele Buß- und Zwangsgelder für Verstöße gegen den DSA. Diese könnten für Plattformbetreiber beispielsweise mit bis zu 6 Prozent ihres Jahresumsatzes sanktioniert werden.

Der DSA schafft einen europaweit einheitlichen Rechtsrahmen für digitale Dienste wie Onlineplattformen und Suchmaschinen. Während die Bestimmungen für sehr große Onlineplattformen und Suchmaschinen über 45 Millionen Nutzer bereits in Kraft sind und direkt von der EU-Kommission durchgesetzt werden, gelten die Regeln für kleinere Dienste laut den Angaben erst ab Februar 2024. Die Aufsicht erfolge hier in den jeweiligen Mitgliedsstaaten. Die vorgesehene zentrale Koordinierungsstelle in der Netzagentur werde in Deutschland durch weitere zuständige Behörden in den Bereichen Daten- und Jugendschutz ergänzt.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 04, 2023 04:12 ET (08:12 GMT)