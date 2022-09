Ministerium prüft "neue Sachlage" nach Ventilleck im AKW Isar 2

Von Andreas Kißler und Eric Reinhard

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung prüft die Konsequenzen einer Ventilleckage im Atomkraftwerk Isar 2 auf die Pläne für eine Bereitschaftsreserve. "Das Energieunternehmen Preussenelektra hat das Bundesumweltministerium im Zuge der Fachgespräche über Vorbereitungen einer Bereitschaftsreserve in der vergangenen Woche über eine interne Ventilleckage im Atomkraftwerk Isar 2 informiert", teilte das Ministerium mit. Eine Beeinträchtigung der Sicherheit bestehe nicht. Eine Reparatur sei nach Auskunft des Betreibers nicht notwendig, wenn das AKW zum Jahresende den Leistungsbetrieb beende - um darüber hinaus für einen Leistungsbetrieb zur Verfügung zu stehen, müsse aber ein rund einwöchiger Stillstand mit einer Reparatur erfolgen, und zwar schon im Oktober.

Die neuen Angaben enthielten wesentliche neue Fakten, die nun bei den Planungen für eine Verfügbarkeit des AKW zur Stromproduktion nach dem 31. Dezember berücksichtigt werden müssten. Das Umweltministerium prüfe ebenso wie das Wirtschaftsministerium "die neue Sachlage und ihre Auswirkungen für die Konzeption und Realisierung der Bereitschaftsreserve". Dabei stehe für das Umweltministerium im Vordergrund, dass die hohen Sicherheitsstandards der deutschen AKW auch weiter gewährleistet seien. "Ein besonderes Augenmerk liegt dabei darauf, die Einschätzung der Atomaufsicht des Landes Bayern und des Betreibers im Hinblick auf die Leckage des Ventils zu prüfen."

"Sie können selbstverständlich davon ausgehen, dass bei der Kernenergieerzeugung alle zuständigen Stellen gemäß den strengen rechtlichen Vorschriften frühzeitig, laufend und umfassend informiert werden", so ein Sprecher von Eon, der Mutter-Gesellschaft von Preussenelektra.

"Wir sind weiterhin zuversichtlich, gemeinsam mit der Bundesregierung die erforderlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, um mit Isar 2 auch nach dem 31.12.2022 einen Beitrag für eine sichere Stromversorgung während des kommenden Winters leisten zu können. Hierzu ist es aufgrund der erforderlichen Vorlaufzeiten jetzt aber notwendig, dass die laufenden politischen Diskussionen zügig zu einem klaren Ergebnis führen und möglichst zeitnah Planungssicherheit für alle Beteiligten geschaffen wird."

Für die Deutsche Umwelthilfe (DUH) beweist das Leck, dass Isar 2 ein Sicherheitsrisiko darstellt. "Das heute bekannt gewordene Leck und die dadurch notwendige einwöchige Reparatur zeigt, dass das Atomkraftwerk Isar 2 ein permanentes Sicherheitsrisiko darstellt. Es muss daher umgehend abgeschaltet werden.", so die DUH in einer Pressemitteilung. "Eine spätere Übernahme in den Reservebetrieb kommt keinesfalls in Betracht."

