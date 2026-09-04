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Ministerium: Sabotage kann zunehmen vor Wahlen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Häufung von Sabotageversuchen gegen Umspannwerke kann nach Einschätzung des Bundesinnenministeriums etwas mit den bevorstehenden Landtagswahlen zu tun haben. Es gebe im Kontext der anstehenden Wahlen eine "Erwartung, dass dies zunehmen kann", sagte ein Sprecher des Ministeriums in Berlin. In Sachsen-Anhalt wird an diesem Sonntag gewählt, in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern am 20. September.

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Die Sicherheitsbehörden seien in regelmäßigem Austausch zum Schutz der kritischen Infrastruktur, sagte der Sprecher, auch mit der Wirtschaft. Mit kritischer Infrastruktur sind Bereiche wie Gesundheitssystem oder Strom- und Wasserversorgung gemeint, deren Ausfall gravierende Folgen hätte. Für deren Schutz gebe es bereits umfassende Maßnahmen, Bedarf gebe es aber zum Beispiel noch bei der Entdeckung und Abwehr von Drohnen./hrz/DP/jha

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