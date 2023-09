Ministerium setzt Kommissionen für "zukunftsfestes" Steuerrecht ein

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundesfinanzministerium setzt zwei Expertenkommissionen ein, um ein "moderneres und zukunftsfestes Steuerrecht" zu erreichen. Das gab das Ministerium in einer Mitteilung bekannt. Im Rahmen von verschiedenen Expertendialogen mit Vertreterinnen und Vertretern von Wissenschaft und Politik sollen demnach konkrete Vorschläge für praxisnahe und politisch umsetzbare Lösungen erarbeitet werden. Den Auftakt bilde die Kommission "Vereinfachte Unternehmensteuer", die am 29. September ihre Arbeit aufnehme. Am 12. Oktober starte dann die Kommission "Bürgernahe Einkommensteuer".

Für die Attraktivität des Standortes Deutschland spielten die steuerlichen Rahmenbedingungen eine gewichtige Rolle. Sie beeinflussten über die Gewinnerwartungen von Unternehmen vor allem auch Investitionsentscheidungen und damit Innovationen. Es gehe um die Zukunftsfähigkeit Deutschlands. "Unser Steuerrecht muss fit für die Zukunft gemacht werden", sagte die Parlamentarische Finanz-Staatssekretärin Katja Hessel (FDP). "Das gilt nicht erst, seitdem wir in den vergangenen Jahren krisenbedingt unseren Unternehmen, den Bürgerinnen und Bürgern sowie den steuerberatenden Berufen sehr viel zugemutet haben." Dem Modernisierungsstau müsse man entgegentreten. Bis Mitte 2024 sollten Konzepte für ein vereinfachtes und wettbewerbsfähiges Steuerrecht erarbeitet werden.

