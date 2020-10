Ministerium sieht Verstöße bei Autobahn GmbH - keine Affäre

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundesverkehrsministerium hat einen Bericht der Süddeutschen Zeitung zurückgewiesen, nach dem die vor zwei Jahren gegründete Autobahn GmbH, die vom 1. Januar an die gesamte Betreuung des Autobahnnetzes in Deutschland von den Ländern übernehmen soll, von einer Gehälter-Affäre erschüttert werde. Allerdings räumte das Haus von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) ein, dass es Unregelmäßigkeiten gegeben habe.

"Es ging nicht um erhöhte Gehälter im Vergleich zum Tarifvertrag. Es gibt keine 'Gehälter-Affäre'", erklärte ein Ministeriumssprecher. "Es ging um Verstöße bei Vorlagepflichten im Aufsichtsrat und bei der Umsetzung von Aufsichtsratsbeschlüssen im Zusammenhang von Verträgen." Das Ministerium habe "korrekt und unverzüglich gehandelt" und sei "sofort aktiv geworden", so der Sprecher.

Die Süddeutsche Zeitung hatte aus einem Schreiben von Staatssekretär Enak Ferlemann an die Parlamentarier zitiert, nach dem es beim Abschluss außertariflicher Arbeitsverträge der Autobahn GmbH des Bundes und deren Vorlage an den Aufsichtsrat zu Unregelmäßigkeiten gekommen sei. Hintergrund sei laut Insidern der Verdacht, dass in der Firma des Bundes zu hoch dotierte Arbeitsverträge mit Führungskräften abgeschlossen wurden.

Zwar hatte Scheuer eigens für die Gesellschaft einen neuen Tarifvertrag erarbeiten lassen, der höhere Gehälter vorsah als bei den Ländern. Das wurde als nötig erachtet, um Beschäftigten den Wechsel in die neue Gesellschaft schmackhaft zu machen. Doch die Verträge sollen diesen Rahmen laut Insidern gesprengt haben.

Sie sollen weit von dem abgewichen sein, was der Aufsichtsrat genehmigt hatte - und auch von dem, was Minister Scheuer im Tarifvertrag mit den Gewerkschaften ausgehandelt hatte. Dem Schreiben an die Bundestagsabgeordneten zufolge hat der Aufsichtsrat der Autobahn GmbH bereits einen externen Prüfer mit der Aufklärung des Sachverhalts beauftragt.

Der Sprecher des Verkehrsministeriums erklärte am Mittwoch, dass nur in zwei Fällen mehr gezahlt wurde. "Dies wird jetzt zurückgedreht. Es gibt keinen wirtschaftlichen Schaden", so der Sprecher. "Es gab eine Rüge." Auch habe es keine Vertuschung gegenüber dem Bundestag gegeben. Es handele sich um eine Aufsichtsratsangelegenheit, die in der Umsetzung noch laufe.

