Ministerium startet Förderaufruf für strombasierte Kraftstoffe

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundesverkehrsministerium hat einen Förderaufruf für eine Entwicklungsplattform für Power-to-Liquid-Kraftstoffe (PtL) gestartet. Ab sofort könnten Projektskizzen für den Bau und Betrieb einer Entwicklungsplattform für strombasierte Flüssigkraftstoffe mit einer Produktionskapazität von bis zu 10.000 Tonnen PtL-Kraftstoff pro Jahr eingereicht werden.

Die PtL-Entwicklungsplattform solle sowohl der Forschung als auch Demonstrationszwecken dienen, um die Lücke zwischen Entwicklung und industriellen Markthochlauf von PtL-Kraftstoffen zu schließen. Dabei werde der Fokus auf dem Luft- und Schiffsverkehr liegen.

"Mit dem Umstieg auf strombasierten Kraftstoff können wir Millionen Tonnen an CO2-Emissionen einsparen", erklärte Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). "Dafür brauchen wir aber bis 2030 eine große Menge an klimaneutralem Treibstoff - und zwar vor allem für Flugzeuge und Schiffe."

Um strombasierte Kraftstoffe in die Massenproduktion zu bringen, wird nach Angaben Scheuers die weltweit größte Produktionsanlage gefördert. "Insgesamt investieren wir über 1,5 Milliarden Euro in den kommenden Jahren in erneuerbare Kraftstoffe", erklärte er.

Der Förderaufruf dient laut dem Ministerium der Auswahl einer Wissenschafts- und Forschungseinrichtung, die die Errichtung und den Betrieb der PtL-Plattform koordiniert. Die Zuwendung soll in einem mehrstufigen Wettbewerb ermittelt werden.

Die Einreichung der Projektskizzen für die Teilnahme an der ersten Stufe sei ab sofort und bis zum 15. Oktober möglich.

Die PtL-Entwicklungsplattform werde ein Teil des Deutschen Zentrums Mobilität (DZM) sein, teilte das Verkehrsministerium weiter mit. Mit dem DZM werde eine übergeordnete Plattform geschaffen, um zukunftsweisende Mobilitätskonzepte zu entwickeln und zu erproben.

