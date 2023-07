Ministerium will Verfahren zur Exportkontrolle effizienter machen

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeswirtschaftsministerium will die Verwaltungsprozesse im Bereich Exportkontrolle effizienter gestalten, um so die Zusammenarbeit mit ausgewählten EU- und Nato-Staaten sowie engen Partnerländern zu beschleunigen. Hier sollen die Entscheidungen zur Exportkontrolle nicht mehr in Form einer Einzelfallentscheidung ergehen, sondern stärker gebündelt als sogenannte Allgemeinverfügungen erteilt werden, wie das Ministerium erklärte.

Bei Drittländern soll es vorrangig bei einer Einzelfallprüfung bleiben, um hier eine zielgenaue Kontrolle sicherzustellen. Mit dieser effizienter gestalteten Exportkontrolle will die Bundesregierung die Kontrollressourcen auf das Wesentliche konzentrieren.

Das Wirtschaftsministerium will dazu über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) kurzfristig Maßnahmen zur Stärkung und deutlichen Beschleunigung der Verwaltungsprozesse einführen, wie das Ministerium ankündigte.

"Wir stehen hier vor zwei Herausforderungen: Die Exporteure verlangen zurecht schnellere Genehmigungsverfahren. Andererseits verlangen Menschenrechte und Sicherheitslage vertiefte Prüfungen - auch mit Blick auf die Sanktionen. Unter den neuen Regularien werden Bündnis- und Wertepartner jetzt schneller und unkompliziert mit Rüstungsgütern beliefert. Exporte in sonstige Drittländer werden vorrangig weiterhin im Einzelfall vertieft geprüft", sagte Staatssekretär Sven Giegold.

Die ab 1. September geltenden Maßnahmen werden es Unternehmen erlauben, bestimmte Rüstungsgüter und Dual-Use Güter unmittelbar über Allgemeine Genehmigungen, also ohne spezifische Einzelgenehmigung, in ausgewählte EU- und Nato-Staaten sowie andere enge Partnerländer zu exportieren. Dafür werden laut Wirtschaftsministerium enge Voraussetzungen gelten, insbesondere müssten die Güter in den Empfängerländern verbleiben. Entscheidungen über Allgemeine Genehmigungen bündeln verschiedene Fälle und beschleunigen damit die Verfahren.

Um das Verhältnis zwischen Verfahrensbeschleunigung auf der einen Seite und restriktiver Kontrolle auf der anderen Seite richtig auszutarieren, sollen Unternehmen verpflichtet werden, auf Grundlage der Allgemeinen Genehmigungen getätigte Rüstungsexporte dem BAFA zu melden. Meldedaten für den betroffenen Anwendungsbereich für den Zeitraum vom 1. September bis 31. Dezember würden erstmals ab dem 15. Januar 2024 zur Verfügung stehen. Daten für diesen Zeitraum und für das Gesamtjahr 2023 können deshalb erst zu Beginn des Jahres 2024 bereitgestellt werden.

July 25, 2023 04:53 ET (08:53 GMT)