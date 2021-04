Ministerpräsident Hans deutet Unterstützung für Söder an

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Im Streit um die Kanzlerkandidatur in der Union hat sich ein weiterer Ministerpräsident offenbar auf die Seite von CSU-Chef Markus Söder geschlagen. In einem Interview mit der Tageszeitung Die Welt hat der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) die Bedeutung von Umfragen für die Frage, wer Unionskanzlerkandidat werden soll, herausgestellt. "Es ist völlig klar, dass die Frage, mit welcher Person man die besseren Chancen bei den Wahlen hat, eine zentrale Rolle spielen muss", sagte Hans. Umfrageergebnisse alleine sollten nicht im Vordergrund stehen, so Hans, "aber sie geben schon einen wichtigen Hinweis darauf, wie man sich im Wahlkampf aufzustellen hat".

Zuletzt hatte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) ähnlich argumentiert. Dies war als Unterstützung für CSU-Chef Söder und als Abkehr von CDU-Chef Armin Laschet verstanden worden. Söder liegt in allen Umfragen weit vor Laschet. Hans schloss sich diesem Votum im Interview indirekt an. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat wiederum Söder am Donnerstag zum Rückzug gedrängt.

Noch am Montag hat Laschet die Unterstützung der Spitzen der CDU-Gremien für eine Kanzlerkandidatur erhalten. Söder hatte am Sonntag zunächst zugesagt, er würde von einer Kanzlerkandidatur Abstand nehmen, wenn die CDU Laschet unterstütze. Am Montag machte er aber deutlich, dass für ihn die breite Stimmung in der CDU zähle, wozu für ihn aber auch die CDU/CSU-Bundestagsfraktion und die Landesverbände gehörten. In der Fraktion sprach sich laut Teilnehmerangaben am Dienstag die Mehrheit der sich zu Wort gemeldeten Abgeordneten für Söder aus. Allerdings ergriff nur eine Minderheit der Abgeordneten das Wort.

Laschet und Söder wollen die K-Frage möglichst bis Ende der Woche einvernehmlich klären. Anschließend soll das Ergebnis der Gespräche öffentlich verkündet werden. Ein Zeitpunkt steht noch nicht fest.

April 16, 2021