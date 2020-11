Ministerpräsident Haselhoff: Müssen Corona-Infektionszahlen deckeln

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat angesichts Rekordwerte bei den Corona-Neuinfektionen dazu aufgerufen, die jüngst beschlossenen Corona-Maßnahmen für November durchzuhalten, um die Neuinfektionen zu decklen. "Wir wissen, dass Maßnahmen eine Zeitlang laufen müssen, damit sie überhaupt greifen", sagte der CDU-Politiker im ZDF-Morgenmagazin.

Er zeigte sich zuversichtlich, dass die staatlichen Hilfen für die vom Teil-Lockdown betroffenen Branchen auch in diesem Monat ausgezahlt werden. Allerdings drückte er Zweifel aus, ob es nach dem November noch einmal zu ähnlichen Hilfen kommen werde. Die Bundesregierung beziffert die Erstattung von einem Großteil der Umsatzausfälle von Gastronomen, Soloselbständige und Kulturschaffende auf rund 10 Milliarden Euro.

"Ich glaube auch nicht, dass wir das sozusagen mit weiteren Wirtschaftshilfen verbinden können. Denn letztendlich gibt es ja auch haushälterische Begrenzungen", so Haseloff. "Wir müssen ganz sicherlich auch konzeptionell noch mal nachdenken, ob durch Teil-Shutdowns überhaupt die Effekte erzielt werden". Man müsse dann sehen, ob "durch weiteres individuelles Verhalten" und auch durch Maßgaben, wie etwa Lüften in Schulen oder durch entsprechende technische Ausrüstung, die Infektionszahlen gedeckelt oder abgesenkt werden könnten.

"Wichtig ist, dass wir wieder aus der diffusen Situation in vielen Regionen Deutschlands in die kalkulierbaren, nachverfolgbaren Situationen kommen", so Haseloff. Dies bedeute, dass die Zahl der Neuinfizierten innerhalb der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner auf unter 50 Fälle sinke. "Dann haben die Gesundheitsämter eine Chance, die Nachverfolgung zu organzieren", so Haseloff. "Solange wir drüber sind, ist es ein schwieriges Verfahren. Deswegen müssen jetzt gemeinsam auch stehen und gemeinsam für Akzeptanz sorgen."

Das Robert-Koch-Institut hat am Freitag einen neuen Rekordwert für die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen gemeldet. Danach haben die Gesundheitsämter ein Plus von 21.505 Fällen ermittelt. Im Vergleich zum Vortag sind 166 Personen mit oder an Covid-19 gestorben.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2020 03:33 ET (08:33 GMT)