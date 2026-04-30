DAX24.488 -0,7%Est505.929 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,16 +0,4%Nas25.806 -0,1%Bitcoin68.006 -0,3%Euro1,1765 +0,3%Öl100,3 -3,0%Gold4.719 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Allianz 840400 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt im Blick: DAX tiefer -- Commerzbank übertrifft Erwartungen in Q1 - Kürzungsideen der UniCredit zurückgewiesen -- Rheinmetall, Nintendo, SoftBank, AMD, Innodata, NEL, Bitcoin im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Freitagmittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Freitagmittag am Kryptomarkt
Robo-Advisor Vergleich 04/2026 - Die besten Robo-Advisor im Test Robo-Advisor Vergleich 04/2026 - Die besten Robo-Advisor im Test
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ministerpräsident Lies bedauert Scheitern der steuerfreien Prämie im Bundesrat

08.05.26 12:34 Uhr

BERLIN/HANNOVER (dpa-AFX) - Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies hat das Scheitern der geplanten steuerfreien Entlastungsprämie im Bundesrat bedauert sowie Bund und Länder zu engerer Zusammenarbeit aufgerufen. Die Bundesregierung habe mit der Prämie ein "kluges Instrument" vorgeschlagen, sagte der SPD-Politiker nach der Abstimmung im Bundesrat.

Niedersachsen hat dem Vorschlag im Bundesrat zugestimmt

Die steuerfreie Prämie von bis zu 1.000 Euro hätte Beschäftigte entlasten und Unternehmen zugleich eine freiwillige Option in laufenden Tarifverhandlungen geben können, sagte Lies. "Warum soll ich denen, die noch in Verhandlungen sind, eine Option nehmen?", fragte der SPD-Politiker. Niedersachsen habe dem Vorschlag im Bundesrat zugestimmt.

Zugleich betonte der 59-Jährige, dass die Prämie allein nicht ausreiche. Weitere Maßnahmen wie eine Übergewinnsteuer oder Preisdeckel müssten unabhängig davon diskutiert werden. Man brauche "einen Baukasten aus Lösungen", sagte Lies.

Lies: "Das darf nicht das Modell sein"

Kritisch äußerte sich Lies über die Abstimmung zwischen Bundesregierung und Ländern. Es sei zwar zu respektieren, dass der Bundesrat anders entschieden habe. "Aber das darf nicht das Modell sein", sagte Lies. In Krisenzeiten müsse die Politik Handlungsfähigkeit zeigen. Dafür müssten Bundesregierung und Länder künftig früher und intensiver gemeinsame Lösungen abstimmen.

Lies verwies darauf, dass im Bundesrat andere Mehrheiten gelten als im Bundestag. Deshalb müssten Entscheidungen breiter vorbereitet werden, auch unter Einbeziehung der Grünen als Koalitionspartner in vielen Ländern. "Wir brauchen am Ende eine Mehrheit", sagte Lies./lfi/DP/men