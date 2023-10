Ministerpräsident Rhein distanziert sich von Merz' Migranten-Aussage

FRANKFURT (dpa-AFX) - Hessens CDU-Ministerpräsident Boris Rhein hat sich von der Aussage seines Parteichefs Friedrich Merz über die Gesundheitsversorgung von abgelehnten Asylbewerbern distanziert. "Das ist eine Wortwahl, die hätten Sie so von mir nicht gehört", sagte der Spitzenkandidat am Montag in einer Fernsehdebatte ("Triell") des Hessischen Rundfunks zur Landtagswahl am Sonntag. Über die angesprochenen Themen sollte allerdings "auch in der Mitte der Gesellschaft" debattiert werden, "damit sie eben nicht an den rechten Rändern diskutiert werden".

Merz hatte im Fernsehsender Welt gesagt, abgelehnte Asylbewerber ließen sich in Deutschland die Zähne machen und nähmen so Deutschen die Zahnarzt-Termine weg. Er erntet empörte Reaktionen von SPD, Grünen und Linken, aber kaum Widerspruch aus der Union. Einige Christdemokraten wie Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst ordneten die Äußerung als Beitrag in einer zurecht geführten größeren Debatte über die Migrationsbelastung ein.

Ein inzwischen gelöschtes Wahlkampfvideo der hessischen SPD, das eine Zusammenarbeit von CDU und AfD als möglich dargestellt hatte, nannte Rhein "widerwärtig" und "ehrabschneidend". Niemand reibe sich dabei so sehr die Hände wie die AfD. Von ihr trenne die CDU aber nicht nur eine Brandmauer, sondern auch ein "ganz tiefer Graben" - die AfD sei mit den Werten der CDU unvereinbar./jaa/DP/men