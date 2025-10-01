DAX23.996 +0,5%Est505.552 +0,4%MSCI World4.308 ±0,0%Top 10 Crypto16,05 +1,3%Nas22.660 +0,3%Bitcoin99.432 +2,3%Euro1,1739 ±0,0%Öl65,75 -2,0%Gold3.884 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Wolfspeed A41JEH RENK RENK73 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX steigt zum Oktoberstart -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Danone und Lifeway im Fokus
Top News
Warum jedes ETF-Portfolio ein solides Fundament braucht Warum jedes ETF-Portfolio ein solides Fundament braucht
Aktuelle BSW-Umfrage: Welches Investment-Thema ist derzeit für Sie am interessantesten? Aktuelle BSW-Umfrage: Welches Investment-Thema ist derzeit für Sie am interessantesten?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bleibt BNP Paribas weiter das beste Zertifikatehaus in Deutschland? Entscheiden Sie hier und ergreifen Sie dabei die Chance auf eine Reise nach Berlin.

Ministerpräsident Rhein: Hessen will Vorreiter bei Laserfusion werden

01.10.25 13:40 Uhr

WIESBADEN (dpa-AFX) - Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) begrüßt den vom Bundeskabinett beschlossenen Aktionsplan zur Unterstützung der Fusionsforschung. "Es ist ein sehr gutes Signal", teilte er der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden mit. Hessen stehe bereit, um Deutschlands ersten Laserfusionsreaktor zu bauen. "Unser Land verfügt über ein einzigartiges Ökosystem aus Wirtschaft und Wissenschaft, um diese Aufgabe zu meistern", erklärte Rhein.

Wer­bung

Die laserbasierte Kernfusion könne für ein rohstoffarmes Land wie Deutschland ein echter Gamechanger für die Energieversorgung der Zukunft werden - sauber, bezahlbar und klimafreundlich. Hessen möchte im südhessischen Biblis langfristig einen Kernfusionsreaktor bauen.

Noch ein weiter Weg

Bei der Kernfusion werden kleine Atomkerne, anders als in Reaktoren von herkömmlichen Atomkraftwerken, bei extremen Temperaturen verschmolzen statt gespalten - also fusioniert. Weltweit wird daran geforscht, wie die Kernfusion zur Energiegewinnung genutzt werden kann. Doch der Weg bis zum Betrieb richtiger Fusionskraftwerke gilt als noch sehr weit.

Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) teilte nun gleichwohl mit: "Mit dem Aktionsplan Fusion bereiten wir den Weg für das erste Fusionskraftwerk der Welt in Deutschland." Demnach sollen laut ihrem Ministerium bis 2029 mehr als zwei Milliarden Euro in die Fusionsforschung fließen. Diese "Schlüsseltechnologie" könnte Bär zufolge künftig helfen, die Energie von morgen "sicher, umweltverträglich, klimafreundlich und bezahlbar für alle" zu machen./löb/DP/men