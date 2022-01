Ministerpräsidenten beginnen Beratungen zu Omikron-Schutzmaßnahmen

GO

Heute im Fokus

DAX etwas leichter -- Deutsche Bank hält an Jahreszielen fest -- Daimler mit herbem Verkaufseinbruch im Schlussquartal -- STMicro steigert Umsatz stärker als erwartet -- BMW, MorphoSys im Fokus

Siltronic-Verkauf nach Taiwan bleibt Hängepartie. Schweizer Notenbank fährt 26 Milliarden Franken Gewinn ein. GameStop will anscheinend ins NFT-Geschäft einsteigen. Hifi-Firma Sonos setzt sich in Patentstreit mit Google durch. T-Mobile US mit starkem Kundenzuwachs knapp unter Markterwartung. AstraZeneca und Neurimmune kooperieren bei NI006. SYNLAB übernimmt spanisches Bioinformatik-Labor.