Ministerpräsidentin Schwesig überwindet Krebserkrankung

Berlin (Reuters) - Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, hat nach eigenen Angaben ihren Brustkrebs besiegt.

"Ich bin wieder gesund", teilte die SPD-Politikerin am Dienstag in einem per Twitter verbreiteten Video mit. Nach acht Monaten intensiver Therapie habe sie die Krankheit gut überstanden. Die 45-Jährige hatte im September 2019 ihre Krebserkrankung bekanntgemacht. Sie zog sich aus der Parteiführung der SPD im Bund zurück, übte das Amt der Ministerpräsidentin und der Parteichefin in Mecklenburg-Vorpommern aber weiter aus. Schwesig gilt neben der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer und dem niedersächsischen Regierungschef Stephan Weil als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten in der SPD.